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Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

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премиерът радев увеличение разходите отбрана 2027
Снимка: БТА
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Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев пред медии по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което се проведе на Учебен център „Сливница“.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях и като способности, и като умения. За две години е извършен огромен прогрес", коментира Радев след демонстрациите.

"През 2026 г. имаме 2,13 от БВП разходи за отбрана, амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета, за армията да има ръст. Това е наше коалиционно задължение", посочи Радев

В състезанието „Ястребово око 26“ участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.

Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.

Радев коментира отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът, който му беше изтекъл мандатът, тогава си беше вече в София. Това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва след установяване на доверие, тогава, на следващия етап, можем да правим бизнес форум. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик.

Премиерът подчерта, че "започват да се разплитат много неща".

"Знаете ли колко време трябваше да ни отговорят малтийските служби за това?

Журналист: Колко?

- Чака се много. Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото. Работи се, казах го вече, с подставените лица, защото тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава. И се надявам, че скоро време ще бъде установено и с какво точно се занимават и как през тях са минавали сериозни публични средства."

#премиерът Румен Радев #увеличение #разходи за отбрана

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