Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев пред медии по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което се проведе на Учебен център „Сливница“.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях и като способности, и като умения. За две години е извършен огромен прогрес", коментира Радев след демонстрациите. "През 2026 г. имаме 2,13 от БВП разходи за отбрана, амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета, за армията да има ръст. Това е наше коалиционно задължение", посочи Радев

В състезанието „Ястребово око 26“ участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.

Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.

Радев коментира отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът, който му беше изтекъл мандатът, тогава си беше вече в София. Това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва след установяване на доверие, тогава, на следващия етап, можем да правим бизнес форум. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик.

Премиерът подчерта, че "започват да се разплитат много неща".