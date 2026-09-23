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Ще поскъпне ли хлябът?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:20 мин.
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цената хляба
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Поскъпването на горивата отново поставя въпроса какво ще се случи с цената на хляба. Горивата са важна част от разходите по производството и доставката му, а всяко движение нагоре поражда въпроса дали ще има промяна и за крайния потребител. Има ли основания да очакваме поскъпване на хляба?

Цената на горивата се отразяват около 3, 4% върху себестойността на хляба в зависимост от фирмата и това като отражение не е много голямо. Ние задържаме за момент цената, защото конкуренцията при нас е много голяма. Така, че такова увеличение на цената на горивата не се отразява, но, ако продължи със същите темпове може би следващия месец е възможно да има и повишение на цените на хляба, това заяви в "Денят започва" Димитър Людиев - хлебопроизводител.

Белия хляб в момента се продава от 90 цента до евро и 10, 20 цента, поясни той. Повишението няма да бъде с повече от 5%, смята той. Поскъпването най-много се усеща навсякъде, категоричен е той. Най-малко е отражението в производството.

Людиев уточни, че транспортните разходи се повишават навсякъде, основно при доставчиците. По-малко е увеличението при разноса.

По думите му цената на брашното не се е променила. Друго отражение е таксата, която е длъжна да се плаща на браншовата организация. Тя е в рамките на около 2000 евро по БДС.

По-скъпо е производството на хляб, със сигурност. По-скъпо е. При нас конкуренцията е голяма и ние се борим до последно да задържаме цената. При нас надценките са около 5, 6%. Може би следващият месец някои колеги ще променят цените. Но цените на закуските непрекъснато се повишават. Там вече причината основно е в суровините - масло, кашкавал, сирене, месни продукти. И за да поддържаме определено качество трябва да увеличаваме цената.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#цената на хляба #новини в Метрото

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