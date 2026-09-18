Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР)

Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Предлагат се локални решения за глобални проблеми. Конкретните мерки: над 550 000 български граждани с доходи под линията на бедност ще получат еднократната помощ от 50 евро.

Управляващите предвиждат и субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози, с акцент върху малките и отдалечени населени места.

Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка. Какво показват данните за най-евтиното гориво: ако в началото на май цената е била 82 евроцента на литър, то сега е 68 евроцента за литър.

В тази посока и не само, бяха и критиките на опозицията. Тя определи мерките като недостатъчни.

Властта увери: държавата е плътно до хората и бизнеса.

Александър Пулев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Българското правителство разработи изцяло нов пакет от мерки - таргетирани. Край на хеликоптерните пари."

Управляващите въвеждат т.нар. "инфлационен чек" - мярка за най-уязвимите.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро, директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане. Общият бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Над 550 000 лица ще могат да се възползват. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства невинаги притежават автомобил."

ГЕРБ-СДС имат свое обяснение защо изплащането на помощите ще бъде точно през октомври.

Владислав Горанов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "С тези недобре насочени мерки прозира единствено желанието за спечелване на някой друг глас в полза на кандидата, фаворизиран от сегашното управляващо мнозинство. Най-големият проблем е, че не се лекува причината, а симптомите." - БНТ: Мерките на правителството за борба с високите цени на горивата - достатъчни ли са, добри ли са? Делян Пеевски, председател на ДПС: Ще го видим, когато се случат. Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат."

ДБ отчетоха: когато се планира дефицит от 5,7%, няма буфери при евентуални кризи.

Владислав Панев, депутат от ПГ на ДБ: "Нашият призив към правителството е наистина да седнат и да видят дали не може да се намали бюджетният дефицит за 2026. Тогава вече при една по-добра финансова стабилност на държавата, каквато в момента не е на лице може да се мисли и за по-сериозни мерки."

ПП сравниха мерките с капково напояване и определиха еднократната помощ от 50 евро като подигравка.

Асен Василев, председател на ПП: "Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата." Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "От провала на кошница с грижа се стигна до колонка без грижа."

Управляващите насочват субсидии към структуро-определящи сектори - публичен транспорт, училищни, медицински превози.

Александър Пулев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Премахваме акциза на пропан-бутана, това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза на всички граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво." Асен Василев, председател на ПП: "Това може би е най-адекватното предложение. Проблемът на това предложение е, че то трябва да бъде нотифицирано към ЕК, да се получи разрешение от Брюксел, така че там положението е: тати ще ми купи колело, ама друг път." Александър Иванов, ГЕРБ-СДС: "Защо само на един вид гориво и то най-евтиното и не най-масовото?" Александър Пулев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "В мерките, които бяха разработени от предишни правителства - там не се правеше разлика дали субсидията на колонката се получава от човек, който кара "Лада" или който кара "Мерцедес"."

170 милиона евро са предвидени като помощ за земеделските производители.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Франция по същата линия подпомага земеделските си производители с 15 цента на литър, а Испания с 20 цента на литър. Нашата южна съседка Гърция не може да си позволи да подпомогне по този начин." Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Над 90 % от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а са милиардери. Тези хора имат ли нужда от подкрепа или имат нужда тези, които са реалните земеделски производители и гледащи 100 - 200 - 300 - 400 декара."

На 78 години Симеон е овчар от село Покровник, пресмята за какво биха стигнали 50 евро.

Симеон Царев, овчар от село Покровник: Щом дават ще ги вземем. - БНТ: Какво можете да си купите вие с 50 евро? - Що мога? Че ги дам на внуците и това е. Що мога? Нищо не мога да си купя. Малко е бе, на тоя стандарт на живот, малко е. Да седна у кръчмата да ги изпия, нема да стигнат. "

След като мерките са факт - очакват се резултати.

По темата работиха - Милена Кирова, Виктор Борисов, Миглена Медарова