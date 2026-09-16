Предложение: Създават регистър за защита от кредити

Регистър на хората, които не искат да получават кредити, предлагат управляващите. Той ще помага на хората, които не могат сами да ограничат тегленето на заеми и изпадат в дългова спирала, да се освободят от зависимостта. Регистърът ще бъде воден от БНБ или Националната агенция за приходите и в него всеки желаещ ще може сам да се запише, като името му ще фигурира там 5 години. Това е част от законодателните промени, които ще внесат от "Прогресивна България" между двете четения на новия Закон за потребителския кредит. Днес той беше гласуван в икономическата парламентарна комисия за първо четене в зала.

Новият закон за потребителския кредит трябва да бъде променен, преди да бъде приет. Предвижда се да бъде вдигнат минималният уставен капитал на дружествата за бързо кредитиране, така че да се отсеят работещите на тъмно, както и да се заложи таван на плащанията при просрочие, което е махнато от закона.

Емил Георгиев, Федерация на потребителите в България: "Доколкото знаем, от експерти на терен - оперират някъде около 200 фирми, от тях напълно изрядни са не повече от 15 - 20 фирми."

От потребителските организации алармираха, че не е нормално при малките кредити цената да се увеличава до 100% за година в новия закон, при положение че досега е имало таван от малко над 50%.

Богомил Николов, "Активни потребители": "Всъщност правилото за граница от три минимални заплати покрива почти целия пазар, тоест изключението надвива правилото."

Потребителските организации посъветваха депутатите да търсят баланс в защитата на клиентите и на правата на изрядните компании, тъй като чрез него се въвежда таван на цените на кредитите.

Дамян Лазаров, Асоциация за защита на потребителите: "Когато ние притиснем бранша, потребители няма да има, защото няма да има бранш. Към настоящия момент контролът е бил изключително слаб и потребителят е бил натикан в ъгъла."

Според фирмите за бързи кредити новият закон въвежда свръхрегулации, подобни на настоящите, което развива сивия сектор.

Николай Цветанов, Асоциация за отговорно небанково кредитиране: "Списъкът от компании, които избраха да напуснат българския пазар, е безкраен. Списъкът на желаещи да останат на него, чието име никой на масата не знае и никога няма да узнае, се увеличава ежедневно."

Мобилните оператори също видяха проблем.

Соня Шегунова, Алианс на технологичната индустрия: "Част от предложените мерки са непропорционални и нашите предложения са насочени към това."

От Министерството на икономиката се съгласиха, че текстовете могат да бъдат променяни, но това трябва да стане бързо, защото България може да бъде санкционирана от Брюксел заради забавена евродиректива, свързана с потребителското кредитиране.

Красимир Якимов, зам.-министър на икономиката: "Ние напълно споделяме необходимостта от много по-сериозна нормативна яснота. Ако имахме малко повече време, самите ние щяхме да я предложим, но сме я коментирали вече с колегите от парламентарната група и сме сигурни, че текстът, който видите между двете четения, ще бъде удовлетворяващ."

Очаква се до края на седмицата законът да бъде гласуван на първо четене в пленарна зала, а след това всяка партия ще може да даде своите предложения за промени.