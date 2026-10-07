Кристалина Георгиева: Глобалната икономика е теглена в противоположни посоки от енергийния шок и бума на AI

Глобалната икономика е теглена в две противоположни посоки – от негативния шок в предлагането на енергия и от положителния шок в търсенето, предизвикан от изкуствения интелект. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Сингапур в реч, предшестваща годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок идната седмица.

По думите ѝ способността на световната икономика да подобри слабите темпове на растеж през настоящото десетилетие ще зависи от справянето с три основни фактора – бързото навлизане на изкуствения интелект, трайно високите цени на енергията и рекордните равнища на държавния дълг.

Следващата седмица финансовите министри и управителите на централните банки от 191-те страни членки на МВФ ще обсъдят посоката на световната икономика в условията на висока несигурност и бързи промени, посочи Георгиева. Фондът тогава ще представи новата си прогноза, в която се посочва, че устойчивият темп на глобалния растеж се е запазил от пролетта насам, но зад общите стойности се крият значителни различия.

Най-силен удар върху растежа понасят икономиките, засегнати от войни, както и уязвимите държави, зависими от вноса на енергия и разполагащи с ограничени възможности да смекчат последиците от сътресенията, каза управляващият директор на МВФ.

Същевременно изкуственият интелект бързо се превръща в определящ фактор за относителното представяне на отделните икономики. Инвестициите в ИИ като дял от световния брутен вътрешен продукт вероятно ще достигнат и надхвърлят средствата, вложени навремето в изграждането на железопътните линии, електропреносните мрежи и телекомуникационната инфраструктура, посочи Георгиева. По оценки на МВФ хардуерът за ИИ и свързаните с него технологични продукти вече формират над една десета от световната търговия със стоки.

Ползите от този подем обаче са концентрирани в сравнително малък брой икономики, което създава опасност от задълбочаване на неравенствата между държавите. Освен това развитието на ИИ увеличава потреблението на енергия в момент, когато поскъпването на горивата повишава разходите за торове, храни и ключови промишлени суровини.

Енергийният шок досега е значителен, но остава овладян благодарение на по-високата енергийна ефективност, разнообразяването на източниците, освобождаването на резерви и приспособяването на търсенето и предлагането, каза Георгиева. Тя предупреди, че ценовият натиск може отново да се засили с наближаването на зимата и попълването на запасите.

Дори войната в Залива да приключи скоро, енергийните цени вероятно ще останат високи още известно време, заяви Георгиева. По-високите цени подхранват инфлацията, водят до повишаване на основните лихви и тласкат нагоре доходността по държавните облигации. Доходността по десетгодишните книжа на САЩ, Германия и Япония вече е на най-високите си равнища съответно от 2007, 2008 и 1996 г., отбеляза тя.

Третият основен риск произтича от прекомерните бюджетни дефицити, рекордния държавен дълг и растящите разходи по обслужването му. Световният държавен дълг е близо до най-високото си равнище след Втората световна война и скоро се очаква да надхвърли 100 на сто от глобалния БВП, предупреди управляващият директор на МВФ.

Георгиева определи като уместно повишаването на лихвите и твърдата позиция на Управлението за федерален резерв на САЩ, Европейската централна банка и Японската централна банка. „Инфлацията е закотвена само докато престане да бъде закотвена“, каза тя, като добави, че е научила този урок по трудния начин от хиперинфлацията в България.

Събитието беше открито от декана на Училището за публична политика „Ли Куан Ю“ към Националния университет на Сингапур проф. Джоузеф Лиоу. Той заяви, че световната икономика се намира в критичен момент, белязан от дълбоки структурни промени, икономическа фрагментация и необходимост от устойчив и приобщаващ растеж.

Лиоу посочи, че речта на Георгиева дава предварителен поглед към икономическите перспективи и приоритетите, които ще определят разговорите в Банкок. След изказването ѝ програмата предвижда разговор между нея и президента на Сингапур Тарман Шанмугаратнам, воден от Лиоу.