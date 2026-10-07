БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Кристалина Георгиева: Глобалната икономика е теглена в противоположни посоки от енергийния шок и бума на AI

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Запази
кристалина георгиева предупреди значителен икономически риск конфликта украйна
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Глобалната икономика е теглена в две противоположни посоки – от негативния шок в предлагането на енергия и от положителния шок в търсенето, предизвикан от изкуствения интелект. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Сингапур в реч, предшестваща годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок идната седмица.

По думите ѝ способността на световната икономика да подобри слабите темпове на растеж през настоящото десетилетие ще зависи от справянето с три основни фактора – бързото навлизане на изкуствения интелект, трайно високите цени на енергията и рекордните равнища на държавния дълг.

Следващата седмица финансовите министри и управителите на централните банки от 191-те страни членки на МВФ ще обсъдят посоката на световната икономика в условията на висока несигурност и бързи промени, посочи Георгиева. Фондът тогава ще представи новата си прогноза, в която се посочва, че устойчивият темп на глобалния растеж се е запазил от пролетта насам, но зад общите стойности се крият значителни различия.

Най-силен удар върху растежа понасят икономиките, засегнати от войни, както и уязвимите държави, зависими от вноса на енергия и разполагащи с ограничени възможности да смекчат последиците от сътресенията, каза управляващият директор на МВФ.

Същевременно изкуственият интелект бързо се превръща в определящ фактор за относителното представяне на отделните икономики. Инвестициите в ИИ като дял от световния брутен вътрешен продукт вероятно ще достигнат и надхвърлят средствата, вложени навремето в изграждането на железопътните линии, електропреносните мрежи и телекомуникационната инфраструктура, посочи Георгиева. По оценки на МВФ хардуерът за ИИ и свързаните с него технологични продукти вече формират над една десета от световната търговия със стоки.

Ползите от този подем обаче са концентрирани в сравнително малък брой икономики, което създава опасност от задълбочаване на неравенствата между държавите. Освен това развитието на ИИ увеличава потреблението на енергия в момент, когато поскъпването на горивата повишава разходите за торове, храни и ключови промишлени суровини.

Енергийният шок досега е значителен, но остава овладян благодарение на по-високата енергийна ефективност, разнообразяването на източниците, освобождаването на резерви и приспособяването на търсенето и предлагането, каза Георгиева. Тя предупреди, че ценовият натиск може отново да се засили с наближаването на зимата и попълването на запасите.

Дори войната в Залива да приключи скоро, енергийните цени вероятно ще останат високи още известно време, заяви Георгиева. По-високите цени подхранват инфлацията, водят до повишаване на основните лихви и тласкат нагоре доходността по държавните облигации. Доходността по десетгодишните книжа на САЩ, Германия и Япония вече е на най-високите си равнища съответно от 2007, 2008 и 1996 г., отбеляза тя.

Третият основен риск произтича от прекомерните бюджетни дефицити, рекордния държавен дълг и растящите разходи по обслужването му. Световният държавен дълг е близо до най-високото си равнище след Втората световна война и скоро се очаква да надхвърли 100 на сто от глобалния БВП, предупреди управляващият директор на МВФ.

Георгиева определи като уместно повишаването на лихвите и твърдата позиция на Управлението за федерален резерв на САЩ, Европейската централна банка и Японската централна банка. „Инфлацията е закотвена само докато престане да бъде закотвена“, каза тя, като добави, че е научила този урок по трудния начин от хиперинфлацията в България.

Събитието беше открито от декана на Училището за публична политика „Ли Куан Ю“ към Националния университет на Сингапур проф. Джоузеф Лиоу. Той заяви, че световната икономика се намира в критичен момент, белязан от дълбоки структурни промени, икономическа фрагментация и необходимост от устойчив и приобщаващ растеж.

Лиоу посочи, че речта на Георгиева дава предварителен поглед към икономическите перспективи и приоритетите, които ще определят разговорите в Банкок. След изказването ѝ програмата предвижда разговор между нея и президента на Сингапур Тарман Шанмугаратнам, воден от Лиоу.

#AI #световна икономика #Кристалина Георгиева

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби вече са във Варна (СНИМКИ)
3
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби...
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
4
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидента с корабите в Черно море
5
Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след...
До 29° в края на седмицата, дъжд и гръмотевици от петък
6
До 29° в края на седмицата, дъжд и гръмотевици от петък

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
2
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
6
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...

Още от: По света

Марко Рубио в Гърция: На фокус са отбраната и енергетиката
Марко Рубио в Гърция: На фокус са отбраната и енергетиката
Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.
Косово избра нов парламент Косово избра нов парламент
Чете се за: 01:47 мин.
Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия
Чете се за: 02:42 мин.
След провалената екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори След провалената екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Чете се за: 01:02 мин.
Нови санкции срещу Русия: ЕС ще удвои броя на санкционираните фирми и лица Нови санкции срещу Русия: ЕС ще удвои броя на санкционираните фирми и лица
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След атаката с дронове в Черно море: Президентът свиква заседание на КСНС
След атаката с дронове в Черно море: Президентът свиква заседание...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Търси се нов и.ф. главен прокурор: ВСС започва процедурата за наследник на Ваня Стефанова Търси се нов и.ф. главен прокурор: ВСС започва процедурата за наследник на Ваня Стефанова
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Румен Радев: В бюджет 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари Румен Радев: В бюджет 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан" Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан"
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
След арестите в пловдивска болница: Решават на кои от задържаните...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След спасителната операция в Черно море: Какво е състоянието на...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Иван Лалов за дроновете: 50 на 50 е - или са от Украйна, или са от...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Заседание на Министерския съвет: Кабинетът обсъжда доклада за...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ