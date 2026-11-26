Софийският градски съд решава дали да остави в ареста задържаните бизнесмени и общински съветници от Хасково задържани по обвинение на Европейската прокуратура. Според разследващите възможните нанесени щети за бюджета на ЕС надхвърлят 70 милиона евро.

Разследваният период обхваща времето от 2021 г. до момента. Проверяват се няколко проекта с бенефициент община Хасково, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Според Европрокуратурата, общинските съветници са участвали в стартирането на процедурите за изпълнение. Впоследствие договорите са били печелени и възлагани на частни дружества, в които реално са участвали същите длъжностни лица – самостоятелно или чрез подставени управители.

Изграждането на нов дом за възрастни хора в парк "Кенана", създаването на център за изкуства и монтирането на системи за зелена енергия са част от проектите обект на разследване. В публичните регистри за обществени поръчки фирмите, свързвани със задържаните, фигурират като водещи изпълнители и на други големи обекти в региона, включително ремонти на пътна и улична инфраструктура и железопътни съоръжения.

При акцията срещу групата са иззети златни монети, 135 000 евро и 9 000 щатски долара в брой. Също така документация, мобилни телефони и компютърни конфигурации.