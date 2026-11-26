В Кюстендил на мирен протест излязоха родители и близки на починало 15-месечно бебе, които поискаха отговори за смъртта на детето преди 9 месеца.

Протестът на роднините на починалото дете продължава и в този час. Недоволството им е насочено срещу съдебния лекар, който работи в болницата в Кюстендил и трябва да изготви съдебномедицинската експертиза. Тя обаче се бави вече повече от девет месеца. Експертизата трябва да даде отговор на въпроса какво е довело до смъртта на 15-месечното дете. Тя е назначена от Окръжната прокуратура в Кюстендил, която разследва случая за умишлено убийство.

За кратко пред болницата се стигна и до напрежение, след като лекарят покани в кабинета си само двамата родители на детето за разговор. Момченцето е починало на 3 март при неизяснени до момента обстоятелства. Родителите обаче подозират, че причината за смъртта му може да е ваксина, поставена десет дни по-рано. Те настояват за бързо приключване на експертизата и категорични отговори за причините, довели до трагедията.

- „Не хвърляме обвинения към никого, защото това е много отговорно. Не искаме нещата да се обръщат срещу нас. Искаме просто, ако някой е замесен и основният причинител е ваксината, човекът, който по невнимание е допуснал това, да понесе последствията.“ - „Искаме истината. Просто истината искаме. Девет месеца чакаме и нямаме никакви отговори. Това е дете на година и три месеца. Девет месеца се чудим какво се е случило.“ - „По този начин се опитват да размият случая.“

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