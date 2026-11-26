Екипът на предаването „Светът на жестовете“ на Българската национална телевизия получи отличието в категория „Екип на годината“ на годишните награди „Агент на промяната“.

„Това е голямо признание както за Българската национална телевизия, така и за целия екип на предаването. Благодарим за отличието и ще продължим да работим отговорно, за да не разочароваме нашата аудитория“, сподели авторът и продуцент на предаването Надежда Мирчева.

За режисьора Боян Козов работата по „Светът на жестовете“ е възможност да опознае един нов свят и да открие отново смисъла на журналистиката.

„Благодарение на това предаване отново се влюбих в журналистиката. Срещам се с прекрасни хора, които за мен са учители. Има смисъл да разказваш техните истории, да се вдъхновяваш от тях и да съпреживяваш успехите им“, каза той.

Редакторът Гриша Табаков също подчерта силната връзка между членовете на екипа и общата им отдаденост на каузата. Предаването „Светът на жестовете“ има 45-годишна история и мисията му е да бъде мост между чуващата и глухата общност, като променя обществените нагласи и дава видимост на историите и възможностите на хората с увреден слух.

„Нашата кауза е да бъдем проводник и глас на тези хора. Искаме да обръщаме внимание не на ограниченията, а на възможностите, защото всеки човек има своите силни страни“, подчерта Надежда Мирчева.

Двете продукции вече са осъществили обмен, като екипът на „Светът на жестовете“ е участвал виртуално в испанското предаване, а испанските журналисти са гостували в българската продукция.

„Успяхме да установим връзка с Испанската национална телевизия и тяхното специализирано предаване. Бяхме техни виртуални гости, а те също гостуваха при нас. В тази връзка сме номинирани и за друг конкурс, чието награждаване предстои следващата седмица. Организатори са Асоциацията на испаноговорящите журналисти“, съобщи Надежда Мирчева.

Зрителите могат да гледат „Светът на жестовете“ всеки понеделник от 12.30 ч. по БНТ. Посланието на екипа е категорично: „Има място за всеки!“

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