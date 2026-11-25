Археолозите, които извършват разкопки в Машавара Гора, в община Болниси (Южна Грузия), са открили предполагаемо неолитно погребение, съдържащо останките на малко дете, съобщи Националната агенция за опазване на културното наследство на Грузия.

Според агенцията находката има особено научно значение, тъй като представлява първото регистрирано погребение на неолитен археологически обект в Грузия.

„Откритите материали изискват допълнителни научни изследвания, след които ще бъде възможно да се определи точното значение на находката“, заявиха от агенцията.

Археологическият обект беше посетен от Тея Ониани, заместник-директор на Националната агенция за опазване на културното наследство; Давит Лордкипанидзе, генерален директор на Националния музей, и неговия заместник Михиел Церетели; както и от кмета на община Болниси Замур Читанава и неговия заместник Александре Забахидзе. Ръководителят на експедицията Джони Абулатадзе представи информация за вероятната датировка и значимостта на откритието.

Експедиция на Националния музей на Грузия извършва разкопките с финансиране от Националната агенция за опазване на културното наследство.

Машавара Гора е част от международно признатата археологическа култура Шулавери-Шомутепе (VI хилядолетие пр.н.е.). Освен от неолитния период, обектът съдържа и средновековни културни пластове, което свидетелства за продължително човешко обитаване на района.

При разкопките са открити кръгли и овални къщи от тухли [неизпечени глинени тухли], както и други постройки, характерни за VI хилядолетие пр.н.е. Намерените артефакти дават представа за ежедневието и степента на развитие на древното земеделско общество“, се посочва в изявлението на агенцията.

Статията е написана от Светлана Алимова (GPB_EN) и първоначално е публикувана на 25 ноември 2026 г.