Големият сблъсък между изчерпаемите и възобновяемите енергийни източници непрекъснато променя баланса на геополитическото и климатичното ни бъдеще. На фона на тези световни процеси малките решения за енергийна независимост сякаш нямат особена тежест. Нека обаче не забравяме, че една от най-големите технологични компании в света е стартирала от скромен гараж.

Всяка маслина крие в себе си малко слънце. От него се ражда зехтинът – златната течност, която е неизменна част от представата ни за Средиземноморието. Само че след извличането на маслото остава така наречената маслинова каша. Доскоро на нея се гледаше по-скоро като на отпадък.

В Северен Тунис обаче един млад инженер възприема ненужния остатък не като край на производствения процес, а като начало на нещо ново – като източник на енергия.

Ясин Хелифи, основател на компания за брикети: „Много е просто. Представете си, че можете да произвеждате енергия и да печелите от отпадъци. Това е същността на развитието – да знаеш как да спечелиш от нещо, което няма стойност, като успееш да му придадеш такава.“

Тунизийската икономика познава добре стойността на маслините. През миналия сезон страната се нареди в челната тройка на най-големите производители на зехтин в света с около 340 хиляди тона. Зад това впечатляващо количество обаче стоят и огромни купчини остатъци – около 600 хиляди тона маслинови отпадъци годишно. Ресурс, който може да се превърне в проблем за околната среда. Или в гориво.

Идеята на Ясин се заражда още в детството. Той израства във фермерско семейство, сред маслинови дървета. Помни как работниците в маслобойните използвали остатъчната маса, за да си приготвят храна.

Ясин Хелифи, основател на компания за брикети: „Живея във ферма, израснах сред маслинови дървета. Когато ходех с баща ми в маслиновите горички, виждах как работниците използват маслиновата каша, за да готвят. Тази идея остана в съзнанието ми. И си казах: защо да не я превърна в брикети?“

След години експерименти, търсене на подходяща технология и работа с различни двигатели и механични части Ясин създава машина, която произвежда брикети с едва 8 процента влажност. Следващият етап е сушенето – на слънце, в специални оранжерии, в продължение на месец. Резултатът са компактни брикети, които горят продължително и отделят по-малко въглеродни емисии в сравнение с традиционните дърва за огрев.

Пазарът реагира бързо и положително. Ресторанти, къщи за гости и училища в по-бедните райони на Тунис вече използват новото гориво. За хората там то не е просто екологична алтернатива. То е и начин да намалят сметките си за отопление.

Селим Сахли, собственик на къща за гости: „Това е по-практично решение не само от екологична, но и от финансова гледна точка. Преди купувах дърва на определена цена, но сега делът им в разходите ми е спаднал до 30 процента. Смятам, че това е наистина икономично.“

Потенциалът на тази идея вече надхвърля границите на Тунис. Около 60 процента от продукцията на компанията за брикети от маслинови остатъци е предназначена за износ – основно към Франция и Канада. Това е особено важно за страна, която внася над 60 процента от необходимата си енергия. Зависимостта от чужди горива натоварва икономиката, а през зимата цели райони изпитват недостиг на петрол и газ. В същото време горите са подложени на натиск – факт, който наред с климатичните промени налага търсенето на нови решения. Едно от тях може би расте във всяка маслинова горичка.

Днес малката компания на Ясин има десет служители и амбицията да произвежда стотици тонове брикети годишно. Пътят дотук не е лесен. Финансирането и липсата на достъп до стимулиращи банкови кредити остават сериозна пречка за младите предприемачи. Въпреки това компанията продължава да се доказва дори в тези условия. Без иновационна лаборатория и високотехнологично оборудване, но с твърдата вяра в един детски спомен и с желанието да покаже, че онова, което някога е било остатък, днес вече е ресурс. И висококалоричен източник на топлина със средиземноморски дъх на маслини.