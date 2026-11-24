За първи път чужденец ще се присъедини към екипажа на китайската космическа станция. Пакистанецът Мохамед Кишан Али ще участва в космическата мисия „Шънджоу-24“. Изстрелването е планирано за утре от пустинята Гоби в Северозападен Китай.

Това е ключов етап в отношенията между Пекин и Исламабад след подписването на споразумение за сътрудничество в космическата сфера през февруари.

Пекин инвестира сериозно в космическата си програма в стремежа си да настигне основния си съперник – Съединените щати. Китайската космическа станция „Тиенгун“ се обслужва от екипажи от трима астронавти, които се сменят на всеки шест месеца.