Естонската шампионка по бодифитнес Еста Пилт започва да вдига тежести едва на 39-годишна възраст. Днес, на 61, тя е убедена, че годините никога не бива да бъдат пречка пред това човек да стане по-силен. Пилт за последно се явява на състезание през 2025 г., но след това се оттегля от подиума, тъй като в международните турнири липсва възрастова категория за жени над 60 години.

Тя печели златни медали в категорията за ветерани (45+) на световното и европейското първенство по бодифитнес през 2018 г., а на национално ниво е ставала шампионка на Естония повече от 10 пъти. На последното си домашно състезание обаче се налага да мери сили с конкурентки, по-млади от нея с около 20 години, тъй като възрастовите категории в Естония не надхвърлят 45+.

Пилт е завършила икономика и психология в Университета в Тарту (TÜ) и успешно прилага знанията си от втората специалност, за да управлява мотивацията си, да изгражда трайни навици и да се справя с рутината и напрежението около състезанията.

Днес тя работи в Центъра за учене през целия живот към университета, където координира курсове за продължаващо обучение за хора от всички възрасти. По думите ѝ търсенето на обучения, насочени към по-възрастните хора, е особено високо.

„Паметта ви има нужда от тренировка точно толкова, колкото и мускулите ви“, казва Пилт.

Откритието на фитнеса на почти 40 години

Ветеранката посещава фитнес залата четири или пет пъти седмично и ходи пеша навсякъде, като прави средно по 15 000 крачки на ден. „Тарту е достатъчно малък град, за да стигнете пеша почти до всяка точка“, отбелязва тя.

В миналото Пилт е била успешен бегач на средни и дълги разстояния, но не е искала да посвети целия си живот единствено на спорта, поради което избира да не следва физическо възпитание.

Открива бодифитнеса през 2000 г., след като инструктор в залата, където ходи на аеробика, я кани на тренировъчен лагер.

„Вече имах добре оформена мускулатура, затова културистите ме насърчиха да опитам“ – спомня си Пилт, която тогава е на 39 години. – „Никога не е късно да започнете със силовите тренировки.“

Работата на село също е тренировка

Международните състезания разполагат с категория 50+ за жени, но за мъжете се предлагат и по-горни възрастови групи. Пилт се надява, че в бъдеще жените също ще получат равни възможности, но междувременно с радост вдъхновява и насърчава околните да бъдат по-активни.

„Силовите тренировки са изключително полезни за по-възрастните хора, защото помагат за поддържането и укрепването на мускулите, костите и ставите“, обяснява шампионката.

Тези, които предпочитат да не ходят на фитнес, могат да тренират и у дома, използвайки собственото си тегло, бутилки с вода или пълни чанти.

„Дори обичайната работа в стопанството и на село е чудесна форма на силова тренировка“, казва Пилт, допълвайки, че самата тя е израснала в селото.

Статия, написана от ERR, първоначално публикувана на 20 ноември 2026 г.