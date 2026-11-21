Едни от най-популярните изпълнители от 90-те години ще станат част от Varna Winter Fest на 21 ноември във варненски клуб. След големия успех на фестивала през миналата година второто му издание включва легенди на поп и денс сцената, като Tony Mortimer от EAST 17, Ray Horton от MILLI VANILLI, Anita от 2UNLIMITED, CAPPELLA и Joe Thompson от Down Low.

Феновете на хитовите изпълнители имат броени часове да се сдобият с последните останали билети за фестивала. Очаква ви вечер, която обещава да ви остави без дъх – с много емоции, незабравими моменти и хитове, останали във времето. На следващия ден Varna Winter Fest дава още една заявка да се превърне в топ събитие на сезона с гостуването на супергрупата The Chicago Experience. Родните почитатели на една от най-успешните американски банди – Chicago, с над 100 милиона продажби по целия свят, за първи път у нас ще могат да чуят емблематичните ѝ парчета, изпълнени от оригинални нейни членове.

Супергрупата ще се срещне със своите почитатели на 22 ноември в ДКС Варна, на 23 ноември в Пловдив – в зала „Колодрум“, и на 7 декември в София – в Зала 3 на НДК. Меломаните ще имат възможност да чуят на живо хитове, покорили световните класации, като „If You Leave Me Now“, „Hard to Say I’m Sorry“, „25 or 6 to 4“ и „Saturday in the Park“.

На сцената ще се качат основателят на Chicago – Дани Серафин, както и емблематичните вокалисти Джеф Кофи и Кени Сетера, заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на групата, която продължава да пише история.