14 -годишно момче почина в силистренската болница тази сутрин, след като преди четири дни е паднало от тротинетка. Било е без каска, возило е и друго дете, което оцеляло по чудо. От началото на годината до края на октомври в цялата страна са регистрирани 582 произшествия с електрически тротинетки. При тях са загинали седем души, а ранените са 477. За цялата 2025 година произшествията са били 588, при които са пострадали 176 деца. На фона на поредната трагедия, хората в силистренско настояват електрическите тротинетки да се забранят за непълнолетни.

На пътя между Дулово и село Черковна момчето губи контрол над електрическата тротинетка. Ударът е тежък, детето е откарано в болницата в Силистра с черепно-мозъчна травма. Направена му е спешна операция. В спасяването му участват и медици от Варна.

Радослав Неделчев, невролог МБАЛ- Силистра: „Детето беше в кома. Осъществени са веднага образни изследвания, скенер, но в резултат на счупванията на черепа състоянието беше необратимо. Ако е имало каска, шансовете му определено биха били по-големи.“

Другото дете, което също е било без каска, се е разминало с по-леки наранявания. Според първоначалните заключения, тротинетката се е движела с близо 100 километра в час.

Ивелин Чафаланов, Окръжна прокуратура - Силистра: „В следствие на високата скорост, са загубили управление и са паднали. Предстоят назначаването на две важни експертизи. След техните заключения делото ще бъде изпратено в Окръжна прокуратура.“

След поредната трагедия хората в Силистра питат докога ще се разрешава деца да управляват превозни средства, които развиват скорост, несъвместима с възрастта и опита им.

- „Скоро питах децата какво ви казват родителите когато ви отказват да ви купят тротинетка. И едно от децата казва: майка ми каза – аз за умряло дете нямам пари. Би трябвало да се разбере от всички родители.“ - „Просто трябва да има тотални ограничения, който иска да кара тротинетка както е било едно време с единия крак да я бута и това е като толкова бърза, но такива 50,70 км в час извинявайте, но това не е нормално.“

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в Силистра.