Бдение в Благоевград в памет на 16-годишната Ивана, която загина преди шест месеца при падане от жилищна сграда. Близките ѝ настояват за справедливост и безпристрастност от институциите при изясняването на детайлите около трагичния инцидент.

Половин година след фаталния инцидент в благоевградския квартал „Струмско“ все още има много въпроси, на които няма отговор. Първоначалната съдебномедицинска експертиза сочи, че в кръвта на момичето не са установени следи от наркотици, а част от нараняванията по тялото ѝ може да са получени преди падането. Бащата на Ивана многократно отправи критики към институциите, че разследването умишлено се бави.

В края на май 16-годишната Ивана загуби живота си след като падна от петия етаж на жилищен блок. Шест месеца по-късно семейството ѝ продължава да търси отговори от институциите. Бащата на момичето е категоричен, че дъщеря му е била жестоко пребита. В подкрепа на съмненията си той посочва първата съдебномедицинска експертиза, изготвена пет дни след инцидента.

Стойне Стойнев – баща на Ивана: "Експертизата потвърждава всички неща, които твърдях от самото начало – че Ивана е зверски бита, пребита, изнасилена. И че е убита горе, в апартамента. Не е инцидент, не е падане, няма наркокупон. Епикризата изрично ясно си пише, че тестовете на Ивана за упойващи наркотични вещества са отрицателни."

По случая са назначени допълнителни експертизи, които трябва да изяснят точно как и кога е настъпила смъртта на Ивана. Междувременно, по разпореждане на главния прокурор, надзорът върху досъдебното производство е възложен на Софийската градска прокуратура.

Стойне Стойнев – баща на Ивана: "Аз от самото начало настоявах да бъде преместено цялото разследване. Не само като съдебно производство, не само като прокуратура, а всичко да бъде разследвано от хора, които нямат достъп, които не са от града."

За да почетат паметта на момичето и да призоват за обективно и безпристрастно разследване, нейни близки и приятели се събраха пред Съдебната палата в Благоевград.

Спаска: "Дойдохме, за да подкрепим този опечален баща и родител." Анка Петрова: "Семейство заслужава много повече от това, което вече им е показано. Ивана беше много слънчево дете и не заслужаваше тази съдба." Галина Бачева: "Утре може да се случи и на моите деца, на всеки може да се случи, подкрепа и справедливост най-вече."

А родителите на Ивана заявяват, че ще продължат да задават въпроси, докато обстоятелствата около трагичния инцидент бъдат изяснени.

снимки: БТА