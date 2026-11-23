Украйна е унищожила два руски кораба край бреговете на Либия, потвърди Володимир Зеленски. Кремъл коментира, че е обърнал внимание на изявленията на украинския президент, но информация по случая ще бъде предоставена от руското министерство но отбраната. Мисията на ООН в Либия осъди атаките и призова за независимо разследване. Съветът за сигурност на ООН провежда заседание, посветено на Украйна.

Брилянтна украинска операция в отговор на войната на Русия - с тези думи Володимир Зеленски потвърди атаките срещу руски кораби в Средиземно море, публикувайки и видео в Екс. Със седем морски дрона, украинско производство, край бреговете на Либия е потопена руската корвета "Меркурий" – според Зеленски един от най-новите руски военни кораби, приет на въоръжение през 2023 г. При удара е унищожен и боен хеликоптер Ka-27.

При втори удар е поразен руския сухотоварен кораб "Ангара", използван от Москва за превоз на оръжие, по думите на украинския президент. С дронове са атакувани и руски енергийни обекти и промишлени предприятия на хиляда километра навътре в територията на Русия – в Татарстан и Перм.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Когато Русия ни атакува, ние отвръщаме на удара. И днес Русия може да усети нашия отговор от Западен Сибир, където горят нейните рафинерии, до бреговете на Либия, където потъват нейните военни кораби."

Според властите в Източна Либия руският военен кораб се намирал на пристанището в Бенгази за зареждане и снабдяване с провизии, съгласно двустранно споразумение, на път обратно за Русия. Либийското здравно министерство съобщи за пострадали хора от търговски кораб, ударен край бреговете на града.

снимки: БТА

Кремъл не коментира директно атаките в Средиземно море, но предупреди за ескалация на напрежението след удара срещу руски кораб край Финландия и обвини Украйна в тероризъм.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Наблюдаваме много опасна тенденция към засилване на терористичната дейност в Балтийско море. Без съмнение всички държави там са загрижени. Нашите въоръжени сили продължават да нанасят масирани комбинирани удари срещу военната инфраструктура в Украйна. Това води до много тежки последствия за киевския режим."

Потъването на руски вонен кораб край Либия бележи значително разширяване на конфликта. Ударът е на повече от 1600 километра от южната граница на Украйна. Той беше нанесен след атаката пред уикенда срещу руския товарен кораб "Спарта II" във Финския залив, нападение за което обаче Киев не е поел отговорност. По-рано Полша изрази недоволство от навлизането във въздушното ѝ пространство на три руски крилати ракети.

В самата Украйна и днес руски удари отнеха живот. Трима души са загинали в Запорожие. Расте броят на жертвите в Димер. Днес там е обявен траур, но от развалините на рухналия блок в покрайнините на Киев като по чудо бяха спасени 7-годишно момче и възрастна жена.