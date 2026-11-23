12-годишният Ивилин Маджаров от Ямбол се завърна в България дни след като стана световен шампион по скокове на батут. Заедно с Елена Михайлова от Русе той спечели златния медал в смесените синхронни скокове при 11-12 годишните на световното първенство в китайския град Нанджинг.

Българската двойка записа исторически успех, след като дисциплината беше включена за първи път в програмата на първенството. Младият шампион беше посрещнат тържествено в своето училище в Ямбол.

За Ивилин Маджаров световната титла е първи подобен успех в голямо международно състезание. В Китай той и партньорката му Елена се пребореха с още 17 двойки, а във финала постигнаха 45,6 точки.

„Чувството, когато станеш световен шампион е огромно, защото за мен това е за първи път на такова голямо състезание. Аз много се зарадва като разбрах, че ставам световен шампион. Най-големите предизвикателства и трудности бяха смяната на батутите, защото там батутите са съвсем различни“, каза пред БНТ младият шампион.

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