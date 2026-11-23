Баскетболният национал Павлин Иванов е категоричен, че България няма да подцени Дания в предстоящия двубой от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата ще се проведе в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в столичната „Арена 8888“.

Иванов изрази увереност, че националният отбор ще получи сериозна подкрепа от публиката, особено с оглед на очакваното участие на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

"Очакваме много добра атмосфера. Както казахте, двамата ще дойдат, за което целият отбор се радва. Очакваме здрава битка, защото отборът на Дания е доста добър“, заяви Иванов.

Българският баскетболист призна, че националите все още не са започнали подробния видеоанализ на съперника, но имат представа за неговите силни страни.

"Честно да ви кажа, още не сме гледали видео, но от това, което знам отпреди, датчаните са доста дисциплинирани. Играят бързо в нападение и имат много здрава защита“, обясни той.

Иванов отхвърли възможността българските баскетболисти да подходят с подценяване към предстоящата среща. Според него опитът от международните двубои е научил отбора да се отнася сериозно към всеки противник.

"Отдавна не сме усещали това нещо - да подценяваме отбор. Когато излезем срещу малко по-добри съперници, веднага се сблъскваме с реалността. Така че съм сигурен, че няма да има подценяване“, категоричен беше националът.

Баскетболистът коментира и настроението в състава след началото на подготовката. Той подчерта, че обстановката е положителна и играчите се радват на възможността отново да бъдат заедно.

"Събрахме се тази сутрин, така че засега атмосферата е супер. Всеки е доста позитивен и вярвам, че така ще продължи. От доста време не е имало някакво напрежение в отбора“, сподели Иванов.

Националът беше попитан и дали положителните емоции около българския баскетбол през последните дни, включително представянето на женския национален отбор и изявите на Александър Везенков, повишават самочувствието на тима.

"Нашето настроение винаги се повдига през ноември и февруари, защото тогава са прозорците, в които се събираме заедно. Малко се отделяме от клубовете си и имаме нужда от психическа почивка. Винаги когато идваме в националния отбор, независимо дали двамата ще бъдат с нас, или не, атмосферата е страхотна“, завърши Павлин Иванов.

Цялото интервю гледайте във видеото!