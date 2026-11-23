Тонове българска реколта от киви чакат да намерят пазар. Производител от Петрич се оплака, че не може да продаде продукцията си, въпреки че я предлага на едва 1 евро за килограм при покупка на едро. Надеждата му е в голяма търговска верига, която го е потърсила, след като разказал за проблема си в социалните мрежи. Досега е намирал пазар именно чрез публикации във Фейсбук, но на дребно.

Димитър Главчев от над 30 години отглежда киви. Разказва, че заради проблемите с изкупуването на плода и увеличаващите се разходи в района на Петрич са останали едва двама големи производители и няколко по-дребни.

Димитър Главчев: "На година някъде между 5000 - 6000 евро са ми разходите за трактор, резитба, вода, без амбалаж, без нищо... На 20 декара, 23 декара."

Освен повишените разходи и липсата на пазар, няма и възможност за кандидатстване за държавно подпомагане за киви, посочва още производителят.

Димитър Главчев: "Субсидии – не. В българското земеделие кивито се води ягодоплодно. Аз не знам защо. Не мога да кандидатствам и по програми, а вече съм и на години. Но внучетата могат да кандидатстват. Дано министърът го вкара най-после в българското земеделие, за да знаят, че има киви в България. Моите колеги в Гърция получават много хубави субсидии, но хайде да не се мерим с Гърция. Поне да има средства да покрием някакви минимални разходи."

В момента в двора на Главчев залежават тонове набрано киви. Ако температурите паднат или завали дъжд, то ще бъде бракувано.

Димитър Главчев: "Пазарът е много труден. В момента имам 4 тона набрани и около 15 - 16 тона ненабрани, които тази седмица трябва да ги обера. Имам обещание от веригите днес да дойдат да видят кивито. Дано го вземат всичкото и да приключа."

И докато производителят се надява на изкупуване от големите вериги, негови колеги търсят реализация на реколтата си директно на борсата в село Кърналово.

Кирил Новков: "Досега съм продал само една каса райски ябълки и една каса киви. Всички викат: "Гръцкото е по-едро и е по-хубаво", независимо, че не е вкусно... Нашето било по-скъпо."

Според производителите, ако проблемите с изкупуването на киви продължат, декарите с насаждения ще стават все по-малко, а българското киви ще изчезне от трапезата.