Президентът на БФ баскетбол Константин Папазов гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той коментира предстоящия двубой на мъжкия национален отбор срещу Дания в София, в който участие ще вземе и голямата звезда на европейския баскетбол Александър Везенков.

„За първи път националният отбор за мъже ще играе в тази арена официален мач. Повечето хора ще дойдат да видят чудото на Европа Сашо Везенков“, каза Папазов.

Той коментира и факта, че на предния ден Везенков има мач с Олимпиакос в Евролигата, но въпреки това ще бъде на линия за срещата с Дания.

„Предполагам, че с основна заслуга е Любо Минчев, естествено и самият Везенков. Фаворити сме срещу Дания, но спортът предлага всякакви изненади. Той (Везенков) е богатство. Пожелавам му спортно дълголетие. Обещал ми е, че поне до 2033 година ще играе, да е жив и здрав“, добави Папазов.

Той изрази мнение, че българският баскетбол не се възползва максимално от „ефекта Везенков“.

„Ние категорично трябва да заявим, че не се възползваме достатъчно от това, което притежаваме. Това, което Везенков представлява за европейския баскетбол, ние трябва да превърнем в ефект за децата, защото годините се губят, конкуренцията става голяма в света. Всичко, което се случва сега е коренно различно. Сега младите имат други виждания, други интереси, съвсем друг свят“, каза Папазов.

Той не подмина и феноменалния кош на Везенков срещу Макаби Тел Авив, както и не по-малко впечатляващата асистенция срещу Реал Мадрид.

„Гениалност. Свръх баскетболно IQ. И точно колкото му е свръх IQ-то, точно толкова са му свръхчовешките качества. Чудо. Супер земен човек“, категоричен е президентът на федерацията по баскетбол.

Папазов коментира и силните игри на женския национален отбор по баскетбол, който е на крачка от участие на Евробаскет 2027.

„Реално погледнато, женският отбор, това че са на една крачка на класиране, след чакане от 31 години до момента, дай боже да се случи, не отговаря по никакъв начин на реалната картина на женския баскетбол в България. Ние миналата година имахме три отбора в България. Резултатите са в следствие на изключителната химия в едно поколение, вървят капка по капка. Борислава Христова е изключителна, подобно на Везенков в мъжкия баскетбол. В женския отбор водещ е колективният дух. Създаването на добра химия може да компенсира всякакви качества“, добави Папазов.

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