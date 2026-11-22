За пореден път Банско филм фест постигна огромен успех сред зрителите. Днес е последният ден от 25-тото издания на фестивала, а късно снощи, поредните големи имена от аутдор активностите се срещнаха с българската публика.

Двукратният световен шампион по парапланеризъм и световен рекордьор Аарон Дурогати разказа своята история и споделя ексклузивни кадри от най-интересните си приключения и полети.

„Започнах да летя когато бях шест годишен с баща ми. Летя вече над 30 години с парапланер. С моята история, която споделям тук на фестивала, се надявам да вдъхновя други хора и да им покажа, че дори когато не всичко върви по план, но работиш усилено за мечтите си, можеш да постигнеш много големи неща“, каза Дурогати.

Среща с публиката имаше и полският ски алпинист Бартек Зиемски, който има изкачвания без кислород и спускания със ски от най-високите върхове на планетата. Зрителите на БНТ ще могат да видят ексклузивните интервюта в рубриката ни „Гостите на Банско филм фест“.

Репортажа вижте във видеото!