Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов станаха вицешампиони на двойки мъже на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series“ в Анкара, Турция.

Българският тандем достигна до финалния двубой, в който отстъпи пред поставените под номер 2 в схемата германци Зимон Шенк и Оле Шрот с 15:21, 9:21.

Въпреки поражението Стоянов и Йорданов завършиха надпреварата със сребърните отличия и допринесоха за успешното представяне на българските състезатели в турската столица.

България приключи участието си в турнира с общо два медала. Освен среброто на Стоянов и Йорданов, Георги Рупцов и Станимир Терзиев заслужиха бронзовите отличия в същата дисциплина, след като достигнаха до полуфиналите.