След зима на големи успехи и исторически постижения, българският биатлон влиза в новия сезон с повишени очаквания. На 26 ноември в Контиолахти ще бъде даден старта на състезанията за Световната купа. Предстои сезон на нови предизвикателства, но и надежди за още силни български резултати.

„Всеки един старт да бъде успешен и да бъде доволна след като пресека финалната линия. Но се надявам да са по-предни класирания. Наблегнах върху скоростта на стрелбата и се надявам да остана все така точна и малко по-бърза. Тренировките лятото минаха успешно и се надявам да имаме наистина голям успех и тази зима“, коментира Лора Христова.

В биатлона успехът не идва само с добрата форма. Ски-бягането, точността на стрелбището, психическата устойчивост и умението да запазиш концентрация във всеки момент могат да се окажат решаващи. А за младите български състезатели всеки старт е възможност да направят следващата крачка към световния елит.

„Емоцията от миналата година си стои като една мотивация, може би, за следващите състезания, които тепърва предстоят. Тренирам доста усилено, наблюдавам напредък, правим си анализи и гледам вече напред от младежи към световния елит при мъжете. Надявам се да успея да се вместя достойно при мъжете“, сподели младият талант Георги Джоргов.

Освен младост и амбиция, българският отбор притежава и опит, натрупан през годините в най-големите състезания. За Владимир Илиев новият сезон е поредна възможност да бъде конкурент на най-добрите, но също така и да продължи да бъде пример и опора за следващото поколение в националния тим.

„Най-често съветите са да не се отказват, защото началото винаги е трудно. Влизаш в мъжкия спорт, няма нищо общо с юношеския. Всеки почва, да не кажа от последните места, но доста назад в класирането, но това не трябва да е причина да спираш или да се предаваш. Аз така съм започнал, стигнал съм до второ място на световното първенство. Трябва да работиш върху по-славите си елементи, така да ги кажа. И в стрелбата работихме доста, променихме някои неща, за което съм благодарен, защото смятам, че може да се усъвършенстваме. А относно функционалната част, аз съм го доказал много пъти, че го умея, смятам, че съм се подготвил добре и отново ще съм на ниво, което е прилично за България и за мен“, коментира Илиев.

Зад индивидуалните резултати стои и работата на целият екип - подготовка, организация, условия и последователност в развитието. От федерацията очакват силен сезон, в който българските биатлонисти да покажат потенциала си не само в отделни стартове, но и през цялата кампания.

Българският биатлон започва новия сезон на Световната купа с увереността от постигнатото и амбицията да продължи да се развива сред най-добрите.

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