Изписват от болницата лекаря инфекционист, пострадал при тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“ с участието на 86 превозни средства, при която загинаха 13 души. Докато разследващите продължават да изясняват причините за трагедията, част от ранените все още се лекуват в болнични заведения в страната.

Общо петима души продължават лечението си след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“. Двама от пострадалите са настанени във Военномедицинската академия в София, а един остава в реанимацията на болницата в Сливен с тежка черепно-мозъчна травма.

В Бургас се лекуват още двама души. Утре се очаква да бъде изписан 37-годишният лекар инфекционист от Детската болница в града, който също пострада тежко при верижния сблъсък. Другият пациент – румънски гражданин, чието състояние беше критично, вече е преместен в отделението по гръдна хирургия. Предстои му обаче продължително и трудно възстановяване.

Продължава разследването на тежката катастрофа на АМ „Тракия“, като все още няма повдигнати обвинения. Очаква се ключови експертизи да установят скоростта на автомобилите и последователността на ударите.

д-р Димо Митев, гръден хирург, болница „Сърце и Мозък“ – Бургас: „Имаше много тежки фрактури на крайниците. Те поетапно се оперираха. Много сложни операции извърши екипът на проф. Балтов. Съответно очакваме още утре той да си бъде у дома. Всеки път, когато успеем да си свършим работата, е голямо щастие за нас. Румънският гражданин беше най-тежко пострадалият от нашите пациенти. Веднага беше настанен в реанимация на командно дишане, с много тежка гръдна травма. Той от три дни е изведен от реанимация, продължава възстановяването, дихателната рехабилитация. За съжаление, не виждаме кога ще го изпишем.“

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова