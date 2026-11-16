Правителството отпусна еднократна помощ на близките на жертвите в катастрофата на "Тракия

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 8000 евро на законните наследници на загиналите хора в катастрофата на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Необходимите средства от общо 96 000 евро са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Еднократната помощ ще бъде изплатена от дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин държавата ще осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на всички загинали.