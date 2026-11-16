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Повдигнаха обвинение на граничния полицай, прегазил 18-годишно момиче в Драгоман

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26-годишният шофьор, причинил катастрофата със загинало 18-годишно момиче в Драгоман, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа, съобщиха от Апелативна прокуратура - София. Пробата му след инцидента е отчела 1,63 промила алкохол.

Окръжната прокуратура в София ръководи разследването за причиняване на смърт при управление на автомобил след употреба на алкохол.

Около 4.05 ч. на 15 ноември 2026 г. на телефон за спешни случаи 112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие в гр. Драгоман. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ.

При извършения оглед на местопроизшествието e установен лек автомобил „Мерцедес“. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, при което е констатирана концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,63 промила. Установено е също, че той е служител на ГКПП "Калотина" при Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман.

Пострадалото 18-годишно момиче е транспортирано до столична болница, където по-късно е починало.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурен следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – София. По случая са разпитани свидетели, иззети са записи от камерите за видеонаблюдение в района на катастрофата и са назначени съдебномедицинска и химическа експертиза.

С постановление на прокурор мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда постоянен арест за обвиняемия.

#жертва на катастрофа #Драгоман #граничен полицай #обвинение

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