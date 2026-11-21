Тодор Стойчев и Йоана Илиева спечелиха титлите на сабя при мъжете и жените в турнира за Купа България по фехтовка. Двамата състезатели на клуб "Свечников“ затвърдиха силното представяне на своя отбор, който завоюва общо шест от осемте медала в двете категории.

При мъжете в надпреварата участваха 35 фехтовачи от седем клуба. Тодор Стойчев се пребори за първото място, а сребърното отличие заслужи неговият съотборник Никола Меицов.

Бронзовите медали си поделиха Димитър Райкин и Калоян Пешев, който също представлява клуб "Свечников“.

В женската надпревара участие взеха 23 сабльорки от осем клуба. Йоана Илиева демонстрира класата си и стигна до златния медал, оставяйки на втора позиция Вероника Василева, също от „Свечников“.

На третото място завършиха Мина Георгиева от "Пловдив БГ“ и Емма Нейкова от "Свечников“.

Турнирът за Купа България продължава в неделя с двубоите на шпага при мъжете и жените, както и със състезанията на сабя за младежи и девойки, съобщиха от Българската федерация по фехтовка.