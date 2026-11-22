Алберт Попов преодоля първия манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургъл с 19-о време, а Калин Златков направи прилично спускане, но остана с 42-ри резултат и няма да вземе участие във втория манш.

Попов започна много добре спускането си по австрийското трасе и се движеше с под секунда от водещите времена в първите три сектора. Българинът обаче допусна малка грешка в четвъртия, загуби 74 стотни и завърши за 55,32 секунди. Финалната позиция на Попов бе 19-а, с 1,67 секунди зад водача в първия манш Тимон Хауган.

Попов ще бъде с 12-и стартов номер за втория манш, който е насрочен за 14:30 часа българско време.

Златков се спусна с 42 позиции след Попов и караше на различно трасе и при по-лоша видимост. Българският скиор даде време 57,61 секунди и остана на 1,47 от квалификационното време на 30-ия в класирането Тобиас Кастлунгер от Германия.

Хауган започна с пети стартов номер под сипещия се сняг в Гургъл и бе най-бърз в три от четирите сектора, за да оглави класирането с 53,65 секунди. Той изпревари само с една стотна норвежкия си сънародник и носител на титлата в слалома от миналия сезон Атле Лие Макграт, а трети бе белгиецът Арман Маршан с 0,44 секунди пасив.