Британец плува в Ормузкия проток, за да привлече внимание към опустошителните екологични последици от войната. Люис Пюг преплува 15 километра край бреговете на Оман за три дни. През това време плувецът става свидетел на две атаки – срещу петролен и газов танкер, и дори за малко прекъсва плуването си. Той призова за спиране на войната и отваряне на протока.

Люис Пюг, плувец на дълги разстояния: „Войната – последиците от нея са много, много дълготрайни. Същото важи и за природата: когато я увреждаме, когато я замърсяваме, тези последици се отразяват в продължение на поколения. Трябва да прекратим сраженията, трябва да отворим пролива и да оправим тази каша.“