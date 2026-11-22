За първи път НС не избра парламентарната квота на ВСС като „котки в чувал“, заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Надежда Йорданова, ДБ: "След четири години забава 52-ото Народно събрание изпълни конституционното си правомощие да избере парламентарната квота във ВСС. За първи път Народното събрание не избра тези хора като „котки в чувал“, т.е. да се спазарят с бройки и всеки да гласува независимо от възраженията си. Напротив, имаше избор между 21 души и всичко беше много прозрачно – аргументите на всички се чуха. За всеки от колегите, за всеки от избраните кандидати, за които гласувахме с въпросителни, имаме много ясни аргументи какви са въпросителните ни и защо въпреки това ги подкрепяме и даваме шанс да се случи новият Висш съдебен съвет, защото това беше залогът: дали да има нов Висш съдебен съвет, или да оставим стария на Борисов и Пеевски."

За Бюджет 2027 Йорданова коментира:

Надежда Йорданова, ДБ: "Ние не подкрепяме и трите бюджета, представени от кабинета „Радев“. Ще настояваме да се намали дефицитът в големия бюджет. Възможно е – имаме план за това. От 4,24%, както предлагат, ние предлагаме дефицитът да стане 2,81%. Това не е най-социалният бюджет и по никакъв начин не е реформаторски. Ние предлагаме „Сметка бъдеще“. Това означава държавата да инвестира по 1000 евро за всяко новородено дете и да се даде възможност средствата в тази сметка да се управляват и увеличават. Предлагаме увеличаване на данъчните облекчения за семейства с две и три деца, безплатен спорт и рехабилитация за деца, които имат двигателни и други проблеми или наднормено тегло. Това е фокусирана помощ. Това не е раздаване „на калпак“ или поредното рязане с ножичката, защото някой ъгъл не ни харесва. Ще продължаваме да настояваме за реформата в ТЕЛК. Към настоящия момент все още не сме идентифицирали коя част на бюджета бихме могли да го подкрепим на второ четене."

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