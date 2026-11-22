Сутринта на отделни места в котловините и в равнините ще бъде мъгливо. През деня ще е слънчево, макар че от запад облачността постепенно ще се увеличава и по-късно вечерта в западната част от страната да завали дъжд. Минималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 4°, а максималните – от 13° до 18°, в София – около 14°.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, но по-късно след обяд от запад облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, през деня ще се ориентира от юг-югоизток. Температурите ще са между 14° и 17°. Вълнението на морето ще е 2 бала.

И в планините първоначално ще е слънчево, след обяд от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. По-късно вечерта в западните части ще завали дъжд, в районите над 1800 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 0°.

В понеделник ще е облачно, дъждовно и ветровито, но все още сравнително топло с температури сутринта от 5° до 10°, следобед – между 14° и 19°. Но още в същия ден вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите бързо и значително ще се понижат. През следващите дни ще остават под 10° в цялата страна. А сутрешните ще падат до 6° - 7° под нулата. От четвъртък ще започне слабо затопляне, което ще съвпадне с ново увеличение на облачността.