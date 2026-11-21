Ще има променлива облачност. Превалявания от дъжд ще има главно в планинските, западните и южните части от страната. Ще духа умерен вятър с посока от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, а максималните - между 14° и 19°, в София - около 15°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има в часовете преди обяд, когато на много места ще вали дъжд. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 13°, а максималните - около 17°. В планините облачността ще бъде по-често значителна и ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 1°.

В неделя облачността ще се увеличи, а привечер и през нощта срещу понеделник на места в Западна и Централна България ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 12° и 17°. В понеделник със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и температурите бързо ще се понижат. Облачността ще е предимно значителна, от север на юг на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1500 м - от сняг.

През нощта срещу вторник валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее, но застудяването ще продължи. В сряда ще бъде предимно слънчево с отрицателни минимални температури в почти цялата страна и с максимални температури навсякъде под 10°.