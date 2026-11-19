От 20.00 ч. на 18 ноември до 8.00 ч. днес, на телефон 112 са постъпили 250 сигнала за щети от силния вятър, съобщиха от дирекция „Национална система 112“ на фейсбук страницата си.

Граждани сигнализират за паднали дървета и клони на пътни платна и върху автомобили, части от покривни конструкции, ламарини и прекъснато електрозахранване.

Постъпилите сигнали за отстраняване на паднали дървета за цялата страна са 119.

За София-град сигналите са 32, за Софийска област - 11, област Кюстендил - 1, област Видин - 3, област Враца - 14, област Монтана - 11, област Плевен - 30, област Ловеч - 11, област Пазарджик - 3, област Пловдив - 1 и за област Хасково - 2.

Предадените сигнали за гр. София за настъпили щети от вятъра – ламарини, части от покривни конструкции, билбордове и клони са 108.

Постъпилите сигнали за проблеми с електрозахранването са 23: област Враца - 11, област Монтана - 6,област Плевен -3 и за област Ловеч -3.

Паднали през нощта дървета са блокирали изцяло и частично пътища от общинската и републиканската пътна мрежа.

В столицата от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на сигнали за 28 паднали дървета, 14 опасни ламарини, девет опасни билборда и 20 опасни строителни обекта, съобщиха за БТА от пресцентъра на Общината.

След проливния дъжд са постъпили и 25 сигнала за завирявания. На терен в момента работят общо 8 екипа.