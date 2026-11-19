В следобедните часове вятърът от юг-югозапад ще се усилва. В Северна България и на север от планините се очакват опасно силни пориви със скорост на места над 100 км/ч. Облачността ще бъде променлива, предимно значителна, и на места в западните райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 21°.

През нощта ще продължи да духа умерен и силен поривист вятър от юг-югозапад, който след полунощ в Дунавската равнина и Югозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Облачността ще бъде значителна. На много места в Северна и Югозападна България ще има валежи от дъжд, а в отделни райони на Северозападна България количествата ще бъдат значителни. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.

Утре в Северна България ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва. Опасно силни пориви се очакват в североизточните райони.

В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността ще се разкъсва и намалява от северозапад, като ще се установи слънчево време, но до обяд все още ще има слаби и изолирани валежи от дъжд. Ще остане топло за сезона с максимални температури между 17° и 22°, в София – около 19°.

И по Черноморието облачността ще бъде значителна, но от север на юг ще се разкъсва и намалява до слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър – по северното крайбрежие от запад-северозапад, а по южното крайбрежие – от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° до 20°. Температурата на морската вода е 14°–15°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина на страната ще има валежи от дъжд, а над 2300 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

През почивните дни времето ще остане ветровито, с променлива облачност. На отделни места ще има и валежи от дъжд, но съществени количества не се очакват. Температурите все още ще бъдат по-високи от обичайните – в събота минималните ще са между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°. В неделя температурите ще бъдат малко по-ниски.

В понеделник облачността ще бъде значителна и на много места в страната ще има валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра – от сняг, като границата на снеговалежите ще се снижава. От северозапад ще нахлува по-студен въздух и температурите във вторник ще се понижат съществено – максималните ще остават под 10°, а минималните ще бъдат близки до 0°. Ще има променлива облачност, в по-голямата част от страната – без валежи. Само в североизточните райони и в планините има повишена вероятност сутринта да превали сняг.