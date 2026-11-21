Земетресение с магнитуд 6,8 разтърси централната част на Перу, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е регистриран в 19.09 ч. местно време на 20 ноември (2.09 ч. българско време на 21 ноември), посочва перуанският Геофизичен институт.

Най-близкият град до епицентъра е Каруамайо с население от 9000 души. Земетресението е усетено и в столицата Лима - на разстояние от 200 километра от епицентъра, където жители са напуснали домовете си. Усетено е също в Бразилия и Еквадор, допълва Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Земетресението е с дълбочина 118 км.