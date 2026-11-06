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Папа Лъв XIV започва 12-дневна обиколка в Латинска Америка

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Не се предвиждат специални мерки, свързани със здравето на 71-годишния папа

Папа Лъв XIV, обиколка в Латинска Америка
Снимка: БТА
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Папа Лъв XIV започва 12-дневна обиколка в Латинска Америка няколко седмици, след като беше опериран за рак на белия дроб.

Визитата му включва Уругвай, Аржентина и Перу - страната, в която прекарва близо половината от свещеническото си служение като мисионер и епископ. Не се предвиждат специални мерки, свързани със здравето на 71-годишния папа.

Според говорител на Ватикана главата на Римокатолическата църква е изключително ентусиазиран за пътуването, определяно като заръщане към корените на неговото призвание. Това ще бъде най-продължителното му задгранично пътуване, откакто беше избран за папа миналата година.

#обиколка в Латинска Америка #Папа Лъв XIV #здравословно състояние

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