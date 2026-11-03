Папа Лъв XIV e в добро здравословно състояние и ще замине за обиколка на три страни от Южна Америка

Папа Лъв XIV e в добро здравословно състояние и е готов тази седмица да отпътува за обиколка на три страни от Южна Америка, след като преди по-малко от месец бе подложен на операция за рак на белия дроб, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Ватикана.

В текста се посочва, че не се налага да се предприемат допълнителни медицински предпазни мерки.

В петък 71-годишният Лъв XIV ще отпътува за Уругвай, като обиколката му ще продължи 12 дни и ще включва също Аржентина и Перу. Това ще е едно от най-натоварените папски пътувания от десетилетия.

На 13 октомври Лъв XIV претърпя операция за отстраняване на част от десния бял дроб.

„Папата е в добро здраве“, заяви говорителят на Ватикана Матео Бруни по време на пресконференция. „Не става дума за трайно състояние, а за нещо, от което човек се възстановява“, добави Бруни.

Лъв XIV, който застана начело на Римокатолическата църква през май 2025 г., бе диагностициран с рак през октомври тази година. Новината за заболяването му предизвика шок и повдигна въпроси около бъдещата форма на понтификата му, докато продължава борбата със заболяването.

Светият отец бе опериран заради белодробен аденокарцином – най-често срещаната форма на рак на белия дроб. Лекарите му заявиха, че според резултатите от хистологичното изследване няма метастази и не се налага допълнително лечение.