Миланската опера "Ла Скала" ще открие сезона си на 7 декември с операта "Отело" на Джузепе Верди, а постановката ще отбележи и началото на мандата на южнокорейския диригент Мюнг Вун Чунг като музикален директор на прочутия оперен театър на мястото на италианеца Рикардо Шайи, пише АПА.

Това ще бъде третият път, когато "Отело" поставя началото на сезона в "Ла Скала". Операта е избрана за откриването и през 1976 г., когато Карлос Клайбер дирижира, а Франко Дзефирели е режисьор на постановката. Тогава събитието е излъчено за първи път на живо и в пълен цвят по италианската обществена телевизия РАИ. През 2001 г. творбата отново е представена на сцената на театъра под диригентството на Рикардо Мути.

Премиерата на "Отело" в Ла Скала е на 5 февруари 1887 г. Тогава Верди е на 73 години и се завръща към оперното творчество след почти 16-годишно отсъствие от сцената след успеха на "Аида" през 1871 г.

Създадена в сътрудничество с либретиста Ариго Бойто, който адаптира едноименната трагедия на Уилям Шекспир, операта бележи нов етап в творчеството на композитора. В нея Верди развива музикален език, който прониква в сложните психологически състояния на героите и подчертава драматизма на историята за страстта, ревността, амбицията и измамата. Сега пред диригента Мюнг Вун Чунг стои предизвикателството да интерпретира една от най-сложните и драматично наситени партитури на Верди.

Новата постановка е дело на италианския режисьор Дамиано Микиелето. Това ще бъде осмата му продукция в "Ла Скала" и първият му ангажимент като режисьор на спектакъла за откриване на сезона, уточнява АПА. В ролята на Отело ще се представи тенорът Брайън Джагде, а в състава влизат още Елеонора Бурато като Дездемона и Лука Салси в ролята на Яго.

"Ла Скала" традиционно открива новия си сезон на 7 декември – празника на Свети Амвросий, покровителят на Милано. Денят е официален празник на града, а премиерата на театъра е сред най-значимите събития в културния и обществения календар на италианската модна и финансова столица.