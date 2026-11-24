Реакция и от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той определи като неприемлив начина, по който е отстранен Благомир Коцев.

Иван Демерджиев, вътрешен министър: „Самите действия по отстраняването му – за тях обяснение трябва да дадат политическите сили, които имат представители в Общинската избирателна комисия. Лично за мен подобен подход е необясним. Има много материали, свързани и с кмета на Варна, свързани и с хора, които по някакъв начин са опитвали да интервенират спрямо кмета на Варна. Работи се и по едните, работи се и по другите. Ако той има сигнали, че това е координирано действие, че то представлява по естеството си законно нарушение или престъпление, нека ни сигнализира. Знаем много добре, че ще работим по това. Но подобен подход е неприемлив. Да се подменя вотът на гражданите с решение на Общинската избирателна комисия, после да се оттеглят партиите и да излъчат ли тези представители, и да не подкрепят техните действия – неприемливо е това като модел на поведение.“