Много от осигурените със закъснение безплатни противогрипни ваксини може да останат неизползвани – алармират лични лекари. При джипитата вече има от препаратите както за деца, така и за възрастни над 65 години, но заради проблемите с доставките някои от пациентите избраха да си ги купят от съседни държави. Обхватът на кампанията не може да бъде разширен, а преразпределението на препаратите също не е разрешено от Министерството на здравеопазването, обясняват общопрактикуващите лекари.

Всяка есен през последните 15 години Борис Диваров от Пловдив си поставя противогрипна ваксина. Днес води в кабинета на личния лекар и своята внучка. Няма предпочитания каква да бъде ваксината за детето – назална или с игла.

Борис Диваров: „Която е по-добрата. Това ще каже GP-то. Аз не съм толкова голям специалист в тая област, така че се допитваме до лекарите и която ни предложат, нея слагаме.“

Заради забавените доставки обаче се очакват проблеми с назалната ваксина за децата до 7-годишна възраст, която трябва да бъде поставена до 18 декември.

Д-р Захаринка Вълканова – председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив: „Част от децата, които ще обхванем за първи път, трябва да получат две дози ваксина. Тоест втората доза няма да успеем да поставим при всички деца.“

Голяма част от пациентите над 65-годишна възраст все още не са решили дали ще се възползват от безплатните ваксини.

„По преценка, ще видя как ще се чувствам. Докторът ще ми се обади. Ще го обмисля, няма проблем. Сега идвам тука на изследвания и след това ще ходя може би при него.“

Въпреки че всеки личен лекар е преценил колко и какви ваксини са му необходими, прогнозата е голяма част от препаратите да останат неизползвани, тъй като оставащите дози не могат да се прехвърлят между лекарите или пациентите от различни възрастови групи.

Д-р Захаринка Вълканова – председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив: „Ще се постараем максимално да изчерпим количеството, но при всички положения ще има практики, в които ще останат големи количества.“

Очакванията на личните лекари са тази година грипната вълна да се развие в края на януари и началото на февруари. Те казват, че все още не е късно за ваксина.