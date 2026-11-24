Продължава протестната вълна в държавната администрация с искания за по-високи заплати и равни права. След вчерашния протест на служители от Агенцията за социално подпомагане днес на протест излизат работещите в Агенцията по заетостта.

Освен по-високи заплати и равни права протестиращите настояват и за възстановяване на класа за прослужено време.

Иван Костадинов, председател на КТ „Подкрепа“ в Бургас: „Правителството успя да ни обедини с проекта за бюджет, който внесе в парламента, а именно с предложението увеличението на заплатите да бъде 5%. Това в никакъв случай не компенсира инфлацията и в никакъв случай няма да се съгласим с 5% увеличение на заплатите - за всички държавни институции това е поставяне под един знаменател.“

Вчера, на протеста на Дирекция „Социално подпомагане“, разбрах, че при тях има заплати от 790 евро бруто, което означава, че чистото възнаграждение ще бъде под минималната работна заплата, заяви председателят на КТ „Подкрепа“ – Бургас. Той подчерта, че има фрапиращи разлики в заплащането на служителите в държавната администрация и че именно това е причината да настояват за фиксирано увеличение в размер на 350 евро.

Иван Костадинов, председател на КТ „Подкрепа“ в Бургас: „Малко трудно мога да дам информация точно колко са разликите. Но от колегите знам, че има доста фрапиращи разлики. Именно затова искаме твърда сума от 350 евро, защото, ако увеличението на заплатите бъде процентно, тогава разликата между минималната и максималната работна заплата във всяка институция ще се увеличи. Което означава, че сближаването на минималната и максималната заплата няма да се получи. Затова искаме еднакво увеличение от 350 евро за всички.“

Протестиращи казват:

„Унизителните заплати са основното, което ни принуди да излезем на протест. Планираното 5-процентно увеличение на нашите и без това ниски заплати, което е около 40 евро, на фона на инфлацията, високите цени в магазините и скъпия живот, е просто незначително и подигравателно за нас.“ „След удръжките просто получаваме възнаграждение, което е близко до минималното. Нашето работно време не приключва в 17:30 ч. Обикновено се прибираме вкъщи и продължаваме да работим, защото става въпрос за човешки съдби.“ „Имаме текучество на кадри, защото работата е много, много отговорна. Работим с уязвими групи. Излезем ли два дни в отпуск, след това сме извън релси. Не можем да свършим работата си в срок.“

Председателят на КТ „Подкрепа“ – Бургас, заяви, че ако исканията им не бъдат изпълнени, са готови да преминат към ефективни протестни действия.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова