Акциите на технологичния гигант „Енвидиа" отбелязаха ръст от почти 32% след изненадващата новина за връщането на Дженсън Хуанг начело на компанията.



Кадри от посрещането на Хуанг в централата на „Енвидиа" и надписа „Легендата се завърна!", обиколиха социалните медии. Американският президент Доналд Тръмп си преписа заслугите за възстановяването на Хуанг на ръководните му постове в „Енвидиа" като каза, че е говорил „директно и индиректно" с борда на директорите. В изявление публикувано на сайта компанията Хуанг заяви, че се връща с най-голямо смирение и подновен ангажимент. Той беше отстранен заради афера с китайска бизнесдама, заподозряна за връзки с разузнаването на Пекин.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: „Eдно от нещата, които бордът искаше да разбере, е дали има проблем, свързан с националната сигурност. След много проучвания – знаете, занимаваме се с това вече повече от седмица казахме: „Не, това не е проблем.“