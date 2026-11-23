Това беше първият виртуален домашен любимец в един все още аналогов свят, от който са продадени над 100 милиона броя.

Ако през 90-те години чуеш звуков сигнал по време на час, в автобуса или докато играеш с приятелите си, имаше голяма вероятност някой да е изправен пред спешна ситуация. И не ставаше дума за телефонно обаждане, съобщение или аларма.

Ставаше дума, колкото и трудно да е за по-младите да повярват, за едно малко пластмасово яйце, което искаше храна, внимание или някой да почисти след него. Отговорникът за тази малка криза имаше име – тамагочи.

„Все още помня как започваше да звъни в момент, в който не трябваше, и не знаеше какво да правиш, докато успееш да го заглушиш“, спомня си с носталгия Марта, бивша „стопанка“ на този виртуален персонаж.

На 23 ноември се навършват 30 години, откакто Bandai пусна в Япония този електронен домашен любимец, който накара милиони хора да се тревожат за купчина пиксели. Първоначално идеята изглеждаше като обикновена играчка, но в крайна сметка се превърна в международен феномен и един от най-разпознаваемите продукти на популярната култура в края на миналия век. Три десетилетия по-късно тамагочито все още съществува, еволюира и продължава да търси нови собственици.

Какво беше тамагочито? 30 години виртуален живот

За тези, които не са преживели тази треска, тамагочито беше виртуален домашен любимец, който се побираше в дланта на ръката. Имаше форма на яйце, малък черно-бял LCD екран и три бутона, чрез които можеше да контролираш целия му живот. И да, носеше се на верижка, в джоба или закачено на раницата.

„Имам чувството, че днес е невъзможно някой да ходи по улицата с такова нещо, закачено на раницата, и да играе. Сега искаме мобилни телефони или таблети, а не яйце с бутони“, казва през смях Анджела, млада жена, родена през 2010 г.

Името му съчетава две думи – „тамаго“, което означава яйце на японски, и „уоч“ – часовник на английски. Функционирането му беше просто, но изискваше доста внимание. Първо се излюпваше малко същество, за което трябваше да се грижиш. Оттам нататък, точно както при истинско дете, трябваше да го храниш, да го почистваш, да го забавляваш, за да бъде щастливо, да го лекуваш, ако се разболее, и дори да му се караш, когато се държи лошо.

За тези, които го държаха в ръцете си, тази отговорност беше напълно ново преживяване.

„Беше първият ми виртуален домашен любимец. Отнемаше цялото ти внимание следобед – постоянно проверяваше дали е гладен, дали трябва да бъде почистен или дали иска да играе. Дотогава единственото, за което се грижехме, бяха куклите, които държахме в ръцете си. Това беше напълно нова и непозната вселена“, разказва Луиса.

За нея, както и за много представители на поколението X и милениалите (поколение Y), това е първият досег с един нов технологичен свят.

Тамагочито също трябваше да почива, но това не означаваше, че можеш просто да го забравиш в чекмеджето. Без необходимите грижи то можеше да умре. И мога да ви уверя, че да видиш тази новина, когато се върнеш и погледнеш екрана, беше истинска драма.

„Когато отново погледнеш екрана и видиш, че е умряло, те обзема огромна ярост. Прекарал си целия ден в грижи за него и изведнъж трябва да започнеш отначало.“

Трагедията обаче беше краткотрайна, тъй като просто трябваше да рестартираш устройството и да започнеш отначало с нов домашен любимец.

Именно тук се криеше проблемът и малката драма на изобретението. Това не беше видеоигра, на която можеш да отделиш малко време и да изключиш, когато ти омръзне. Твоят домашен любимец те следваше дори когато отиваше на училище или излизаше в парка да играеш. Именно това превръщаше забавлението не само в индивидуално преживяване. В много случаи малкото устройство се превръщаше и в споделено развлечение.

„Да имаш тамагочи беше почти лукс. Човекът, който го притежаваше, ставаше популярен. Не всички имахме такова, затова, когато някой го носеше в парка, се възползвахме от възможността да играем няколко души с един и същ домашен любимец. Това обаче те караше още повече да искаш собствено“, разказва Анджел.

От Япония до света: от пластмасово яйце до бизнес за милиарди

Тамагочито излезе на пазара и успехът му бързо надмина очакванията на Bandai. Само за осем месеца бяха разпространени десет милиона броя в Япония и на други пазари.

Търсенето беше толкова голямо, че компанията започна да получава над 10 000 запитвания дневно от хора, които не успяваха да намерят играчката в магазините. Появиха се проблеми с доставките, опашки и дори фалшификати.

В Ню Йорк например емблематичният магазин за играчки FAO Schwarz продаде 10 000 броя през първите 24 часа от продажбите. Феноменът беше преминал границите на Япония, а малкото електронно яйце се беше превърнало в една от най-желаните играчки на епохата.

Първото поколение достигна 40 милиона разпространени броя в периода от ноември 1996 до март 1999 г., според корпоративните данни на Bandai Namco. Цифра, която показва мащаба на първата вълна на популярност, още преди появата на следващите поколения на продукта.

Без необходимост от алгоритми или изкуствен интелект – защо беше толкова привлекателно?

Въпросът е интересен, защото, погледнато от 2026 г., е трудно да разберем как устройство с малък екран и три бутона е могло да предизвика толкова голям ентусиазъм. Нямаше впечатляваща графика, да не говорим за интернет връзка или отворени виртуални светове. Дори не предлагаше особено сложна история.

Трудността да се разбере успехът му се проявява и сред онези, които са израснали с други форми на дигитално забавление.

„Разказвали са ми какво е представлявало и каква революция е било по онова време, но не мога да го разбера. Разбирам, че е била друга епоха, но при цялото взаимодействие, което имаме днес във видеоигрите и платформите, не мисля, че бих се забавлявал особено с него.“

Тайната му се криеше в нещо много по-просто – играчът да усеща, че има същество, което зависи от него. Домашният любимец растеше, променяше се и реагираше на грижите. Не ставаше въпрос за събиране на точки или преодоляване на нива, а за отговорност, която носиш в ръцете си.

И тук се появява интересна и неизбежна отправна точка за сравнение със съвременността. Живеем заобиколени от приложения, социални мрежи и платформи, които използват алгоритми и системи за препоръки, за да привличат вниманието ни, да разпознават предпочитанията ни и да ни карат да прекарваме все повече време пред екрана. Тамагочито постигаше нещо подобно още преди 30 години, но без изкуствен интелект, интернет или познаване на нашите навици.

Неговата формула? Същество, което огладнява, скучае, боледува и изисква вниманието ни чрез кратки звукови сигнали. Всеки сигнал беше покана да се върнем. Не беше необходим алгоритъм, който да ни казва какво искаме да видим – имахме виртуален домашен любимец, който се нуждаеше от нас.

Освен това играчката предлагаше преживяване, което можеше да те съпътства през целия ден. Носеше се навсякъде с теб. Именно тази комбинация от преносимост, взаимодействие, постоянни известия и емоционална връзка беше ключът към успеха ѝ.

Влиянието ѝ надхвърли света на играчките. През 2025 г. тамагочито беше включено в Световната зала на славата на видеоигрите – признание от музея The Strong в Съединените щати, който отличава видеоигри и електронни преживявания с трайно влияние върху популярната култура и индустрията. Музеят подчертава именно ролята му за популяризирането на игрите с грижа за виртуални домашни любимци и влиянието му върху последвалите продукти.

Какво означаваше тази революция в Испания?

Треската достигна и до Испания. Там тамагочито се появи на пазара на 24 май 1997 г. на цена от около 3000 песети, или приблизително 18 евро по днешна стойност.

Според данни, предоставени от Bandai на Servimedia по онова време, през първите пет дни са продадени 30 000 броя, над 250 000 през първия месец и повече от 500 000 до края на август същата година.

Не ставаше дума за мимолетна мода, ограничена до Япония, нито просто за поредната играчка, която се подарява за Коледа. В Испания тамагочито се превърна в истински желан предмет във всяко домакинство. Да имаш такова не означаваше само да играеш, а да организираш ежедневието си около него – между часовете, пътуванията и срещите с приятели, които можеха да бъдат прекъснати от нежелани звукови сигнали.

От тамагочи до Поу: домашният любимец, който се премести в мобилния телефон

Ако има име, което може да помогне на по-младите поколения да разберат какво представляваше тамагочито, това е Поу. Приложението, което стана популярно особено през 2010 г., пренесе на мобилния телефон много сходна формула: да храниш същество, да го почистваш, да играеш с него, да го наблюдаваш как расте и да персонализираш външния му вид.

Разликата е, че вече не е необходимо да носиш допълнително устройство, закачено на раницата. Достатъчно е да извадиш мобилния си телефон от джоба. А успехът му също не е малък – Поу надхвърля един милиард изтегляния в Google Play според официалната страница на приложението.

По-младите поколения разпознават приликите, но виждат и съществени разлики между двата формата.

„Поу изглежда доста подобен, но е много по-пълен. Имаш го на телефона, има много игри и в крайна сметка това е, което те забавлява. Играех много, държах го на телефона и го използвах, когато ми беше скучно, но по-скоро като хоби. Никога не съм го възприемал като отговорност.“

Двата продукта не са напълно еднакви, но споделят идея, която продължава да работи и три десетилетия по-късно – да се грижиш за дигитален персонаж и да усещаш, че той има нужда от теб, за да се върнеш отново при него. Това, което преди заемаше малко пластмасово яйце, днес живее в приложение на мобилното ни устройство.

30 години по-късно все още има кой да се грижи за него

Може да изглежда, че с появата на съвременните смартфони и все по-усъвършенстваните видеоигри тамагочито би останало в миналото като спомен от 90-те години. Но това не се случи.

Bandai възобнови франчайза през 2004 г. и оттогава въведе нови функции и технологии – от инфрачервена комуникация до цветни екрани и Wi-Fi свързаност.

Най-новата му еволюция включва Tamagotchi Paradise, пуснат през юли 2025 г. Той позволява да изследваме и да се грижим за съществата в четири различни мащаба – от клетъчно до космическо ниво. На пазара продължават да се предлагат и модели, които възстановяват оригиналния дизайн, наред с други, предназначени за новите поколения и колекционерите.

Що се отнася до цената, всеки, който иска да се сдобие с тамагочи днес, може да намери моделите с оригинален дизайн за около 20 - 25 евро, докато по-усъвършенстваните версии, като Paradise, струват приблизително 45 - 50 евро.

Не всички представители на поколенията, израснали след появата му, обаче изпитват същото любопитство към този виртуален домашен любимец.

„Знам какво е, как изглежда и какво се прави с него, защото съм чувал за него. Освен това го виждах в търговските центрове и в коледните каталози за играчки, но там беше редом до много по-големи и впечатляващи неща. Никога не ми е минавало през ума да поискам тамагочи и да отделя място в списъка си с желания за него вместо за други играчки.“

Въпреки критичните гласове към този формат цифрите показват мащаба на неговото развитие. Франчайзът надхвърли 100 милиона разпространени броя по целия свят в края на юли 2025 г., според Bandai. От компанията отчитат и нов международен подем на продукта, с особен ръст на интереса на пазари като Северна Америка и Азия.

Тамагочито получава сериозен тласък и благодарение на хората, които са играли с него в детството си и днес решават да споделят този спомен със собствените си деца.

През 2025 г. Bandai обяви, че предварителните поръчки за Tamagotchi Paradise на японския пазар са надхвърлили повече от четири пъти тези за предишния модел – Tamagotchi Uni. Знак, че интересът към виртуалния домашен любимец не се дължи единствено на носталгията на онези, които са израснали с него.

Тамагочи и GTA VI: два феномена, разделени от 30 години

Разликата между това малко устройство и съвременното дигитално забавление предлага още една интересна възможност за сравнение. Особено през седмица, в която, независимо дали сме го познавали преди, лудостта около GTA VI по някакъв начин навлезе в ежедневието ни.

Вече стана дума за това как появата на тамагочито се превърна в истинска революция. Но какво ще кажете, ако ви кажем, че на виртуалния домашен любимец са му били необходими осем месеца, за да достигне десет милиона разпространени броя, докато днес, 30 години по-късно, се оценява, че GTA VI е достигнала 24,58 милиона дигитални копия още в първия ден, според аналитичната компания Sensor Tower?

Безспорно става дума за съвсем различни търговски мащаби. Цифрите не са пряко сравними, тъй като става въпрос за различни продукти, пазари и бизнес модели. Те обаче илюстрират колко много се е променило дигиталното забавление през последните три десетилетия.

През 1996 г. милиони хора се тревожеха да не умре едно малко същество от пиксели. През 2026 г. очакваме премиери, способни да мобилизират милиарди.

Въпреки това има нещо, което всъщност не се е променило толкова много – продължаваме да намираме причини да се връщаме към екрана и да се грижим за виртуални светове. Един момент на откъсване от реалността, в който оставяме ежедневието настрана, за да се потопим във вселена, която прилича на нещо, за което някога сме мечтали.

Статията е написана от Диего Маркос (RTVE) и първоначално е публикувана на 23 ноември 2026 г.