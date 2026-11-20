В София се проведе първият мащабен технологичен и бизнес форум AI Expo Bulgaria 2026. На събитието присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на иновациите Иван Василев и международни лектори.

Илияна Йотова, президент: „Горда съм, че именно София и България са домакини на толкова мащабно събитие. Изкуственият интелект не е поглед към бъдещето – той е тук и сега. Убедена съм, че AI Expo Bulgaria 2026 ще се превърне в ползотворна среща между бизнеса, науката, културата и институциите, както и в място за изграждане на нови и устойчиви партньорства.“

Снимки: БГНЕС

Иван Василев, министър на иновациите: „Ние сме достатъчно закъснели като съюз. Европа изостава драматично от САЩ и Китай. Ако това не се промени, няма как да бъдем конкурентоспособни в свят, в който технологиите ще доминират. Това е възможност не само за Европа, но и за България, защото имаме всички предпоставки да бъдем водещи в тази дигитална трансформация. България е част от Европа и активно участва в този диалог за това как Европейският съюз да стане по-конкурентоспособен.“

Петър Чърдаков, организатор: „Изкуственият интелект вече не е бъдещето, а настоящето, което променя начина, по който работим и живеем. Създадохме AI Expo Bulgaria 2026, за да срещнем хората, които не просто говорят за технологиите, а ги създават. Вярваме, че България има потенциал не просто да следва световните тенденции, а да бъде част от тяхното развитие.“