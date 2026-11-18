Нов крайъгълен камък за изследванията на Космоса – сондата "Вояджър 1" вече е на най-далечната точка от Земята, достигна някога от създаден от човешка ръка обект.

Изстреляната преди почти половин век космическа сонда вече е на разстояние един светлинен ден от Земята, което е 25,9 милиарда километра.

"Вояджър 1" и "Вояджър 2" са създадени, за да изследват външните части на Слънчевата система. "Златната плоча на Вояджър", поставена на борда на двата апарата, съдържа звукозаписи и изображения, представящи разнообразието на живота и културите на Земята.

Сред тях е песента "Излел е Делю хайдутин" в изпълнение на българската народна певица Валя Балканска.