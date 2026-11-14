НАСА призовава света да изпрати светлинен поздрав до „Вояджър 1“

НАСА приканва хора от целия свят да създадат светлинна вълна на 17 ноември след залез слънце по случай достигането на „Вояджър 1“ до разстояние от един светлинен ден от Земята. За инициативата космическата агенция е създала специален сайт с инструкции и светлинен сигнал, който участниците могат да излъчат.

Изстрелян през 1977 г., „Вояджър 1“ ще достигне на 18 ноември разстояние от 25,9 милиарда километра от Земята. Това означава, че светлината, изпратена от нашата планета, ще пътува 24 часа, за да стигне до апарата. Той е най-отдалеченият от Земята обект, създаден от човека.

Смартфони и таблети могат да излъчат буквите VGR – инициалите на „Вояджър“, кодирани с Морзовата азбука. За целта желаещите трябва да посетят сайта go.nasa.gov/shinebright и да насочат светлинния сигнал към небето след залеза на Слънцето във вторник, 17 ноември. Може да се използва и обикновено фенерче.

От НАСА приканват участниците да заснемат светлинния си сигнал и да споделят снимки и видеоклипове в социалните мрежи, като отбележат @NASA.

„Вашата светлина може да е съвсем малка, но моментът е голям. Сияйте ярко, облечете се в златисто и се присъединете към световната вълна от светлина в чест на пътешествието на „Вояджър“ към дълбините на непознатото“, призовават от агенцията.

Космическите апарати „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“ са създадени, за да изследват външните части на Слънчевата система, възползвайки се от рядко подреждане на планетите, което се случва веднъж на 176 години. „Вояджър 1“ навлиза в междузвездното пространство през 2012 г., а „Вояджър 2“ – през 2018 г. И двата апарата продължават да изпращат уникални научни данни за средата отвъд хелиосферата – защитния балон, създаден от Слънцето.

Снимки: БТА/Архив

На борда на двата апарата е поставена и т.нар. „Златна плоча на Вояджър“, която съдържа звукозаписи и изображения, представящи живота и културите на Земята. Сред тях е и българската народна песен „Излел е Делю хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска.