Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени

11 души са загинали и 48 ранени при тежките катастрофи край Зимница. Това съобщи премиерът Румен Радев и изказа съболезнования на близките на жертвите от произшествията край Зимница.

"Първо искам да изкажа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ "Тракия", каза Румен Радев в началото на брифинга с председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която е на работно посещение в България.

Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора. Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Той благодари на Урсула фон дер Лайен за разбирането, че се прекратят програмата за деня.

“Новината за трагедията на АМ ”Тракия” с толкова много жертви ни завари в правителствения самолет, по пътя за Варна. Веднага след кацането, разпоредих министър Демерджиев да заминава правителствения самолет за Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София. Два спартана кацнаха на летището в Бургас с носилки и лекарски екипи. Резултатът до момента е 11 загинали и 48 ранени. Тъй като концентрацията на ранените е в болниците в Сливен и Ямбол, разпоредих и министърът на отбраната разпореди, спартаните се пребазират в момента от Бургас в летище “Безмер” до Ямбол. Оставаме в пълна готовност за евакуация на ранени от Сливен, Ямбол и Бургас за болниците в София."

Радев заяви, че той и министърът на отбраната също потеглят към Бургас, Сливен и Ямбол.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която е на работно посещение в България, също изказа искрени съболезнования.