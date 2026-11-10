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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Има жертви при тежката катастрофа край Зимница, съобщи областният управител на Ямбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Самолет "Спартан" е излетял за Бургас, за да окаже съдействие за транспорт на пострадали от катастрофите на магистрала "Тракия"

тежка верижна катастрофа десетки автомобили затвори bdquoтракияldquo зимница
Снимка: Иван Янев
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Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.

Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

#Зимница #спартан #катастрофа

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