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Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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В инцидентите участват над 50 коли и товарни камиони

Снимка: Иван Янев
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Две са тежките верижни катастрофи, които са станали тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ – в двете посоки на движение. В инцидентите участват над 50 коли и товарни камиони.

Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7.10 часа. Катастрофата е в посока Бургас, в района на 289-ия километър. Малко по-късно е постъпил сигнал и за втори инцидент – в платното за София.

На място са изпратени екипи на Пътна полиция, а движението и в двете посоки се регулира от униформени служители. Задействана е системата BG-ALERT.

В спасителните и медицинските действия участват екипи на Спешна помощ от Ямбол, Сливен и Бургас. Координира се и осигуряването на въздушна медицинска помощ.

Към момента все още няма точна информация за броя на пострадалите.

Валентин Вълчев, зам.-директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Ямбол: "Обичайно при такива тежки ПТП-а говорим за политравматични пациенти, мобилизирани са екипи от Сливен и Бургас, както и от Центъра за спешна въздушна помощ. С изключение на неврохирургия, тъй като нямаме такава структура, всички други патологии можем да приемем в нашето лечебно заведение."

Като вероятна причина за тежките инциденти се посочва гъстата мъгла в района, която значително намалява видимостта.

Снимки: Aneta Petrova

Призовават се всички шофьори да се движат с изключително повишено внимание.

Вижте повече в прякото включване на Елица Хаджигенова.

Полицията в Сливен отбива движението по автомагистрала „Тракия“ при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път София – Бургас. Причината е тежка верижна катастрофа в участъка от пътен възел Зимница до Карнобат. Трафикът се регулира и на пътен възел „Петолъчката“, като не се допуска преминаване през Зимница към магистралата. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че към мястото е изпратен екип на пожарната, а към момента в сливенската болница няма постъпили пострадали.

По разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент на АМ „Тракия“ пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

По темата работят Елица Хаджигенова и Иван Янев.

#АМ "Тракия" #катастрофа

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