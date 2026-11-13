Хърватският град Омиш е обявен за Европейско коледно селище за 2027 г.

Крайбрежното градче Омиш в Южна Хърватия ще носи титлата „Европейско коледно селище“ през 2027 г., след като международно жури избра кандидатурата му, в центъра на която е Коледното селище на семейство Лучич от Нарт – малко населено място в Горни Долац, близо до Омиш, с едва 11 постоянни жители.

Журито на платформата „Най-добра коледна украса в Европа 2026“ отбелязва, че семейство Лучич е включило пътеки, каменни зидове и дървета в двукилометров осветен маршрут за разходка. Според кандидатурата на град Омиш коледното селище обхваща близо четири хектара и привлича около 70 000 посетители в празничния сезон.

Около десет местни семейни ферми допълват програмата, като предлагат далматинска храна, а певчески групи, фолклорни сдружения и театрални трупи осигуряват музикални и сценични изпълнения.

Решението беше обявено на 10 ноември, а церемонията по награждаването е насрочена за 3 декември в Барселона. Базел (Швейцария), обявен за Европейска столица на Коледа, и Бая Маре (Румъния), обявен за Европейски град на Коледа, също ще получат награди.

„Най-добрите коледни светлини в Европа 2026“ е част от платформата European Best Destinations, чиито гласуващи избират коледния базар в Загреб за най-добрия в Европа три поредни години.